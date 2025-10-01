FirenzeViola Sigma Olomouc, tifoseria tranquilla (ma non troppo) tra settore ospiti e tribuna e un vip: il punto

Il Sigma Olomouc è da poco arrivato a Pisa per poi trasferirsi a Firenze, per svolgere la rifinitura e fare la tradizionale conferenza stampa (allenatore e giocatore). La squadra domani sarà seguita da circa 500 tifosi ripartiti tra settore ospiti (311) e tribuna (secondo un principio di reciprocità tra club e che saranno quasi 200). Saranno invece 6 i giornalisti cechi accreditati e c'è anche un tifoso vip, il doppio ex Thomas Ujfalusi che ha viaggiato con la squadra.

La tifoseria ceca del Sigma è una tifoseria tranquilla, a differenza di altri gruppi "caldi" arrivati a Firenze nelle scorse edizioni della Conference e che hanno messo a dura prova anche l'ordine pubblico. In questo caso non sono segnalati tifosi intemperanti, anche se una 50ina è definita più calda rispetto alla norma. Nulla di preoccupante al momento ed è stato predisposto il solito punto di riferimento (meeting point) di piazza Indipendenza, da raggiungere entro le 17, ora in cui partiranno le navette mentre per legge non sono previsti cortei (come indica anche il sito ufficiale del club ceco, visto che in Svezia invece c'erano stati e visti anche i disordini creati a Milano dallo Slavia Praga). Il Sigma stesso raccomanda di non esplodere fuochi d'artificio o simili in città.