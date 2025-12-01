Le pagelle dei quotidiani: Sohm un disastro, Dodo ricorda il peggior Ikoné
Un'altra sconfitta, la settima in tredici gare di campionato. E un'altra prestazione scialba per la Fiorentina. Per questo, vedendo le valutazioni fatte da quotidiani e siti specializzati, non è facile capire chi sia il peggiore in campo nel ko di ieri contro l'Atalanta. Tre calciatori in particolare hanno deluso, prendendo ampie insufficienze quasi ovunque: Dodo, Simon Sohm e Roberto Piccoli. I primi due soprattutto vengono giudicati, a livello di prestazione, in maniera molto negativa. Su Dodo il Corriere Fiorentino scrive: "Confusione, chi lo capisce è bravo. Bene sul primo allungo, poi sbaglia sempre scelta, nemmeno fosse il buon vecchio Ikoné". Così invece il Corriere dello Sport su Sohm: "De Ketelaere lo sovrasta sul colpo di testa che favorisce il raddoppio di Lookman, anonimo e sennò impreciso nella costruzione".
Questi i voti dei due:
Dodo in Fiorentina-Atalanta, le pagelle
Gazzetta dello Sport: 5,5
Corriere dello Sport: 5
Tuttosport: 5,5
Corriere Fiorentino: 4,5
Nazione: 4,5
FirenzeViola.it: 5
Tuttomercatoweb.com: 5
Simon Sohm in Fiorentina-Atalanta, le pagelle
Gazzetta dello Sport: 5
Corriere dello Sport: 4,5
Tuttosport: 5,5
Corriere Fiorentino: 4
Nazione: 5
FirenzeViola.it: 4,5
Tuttomercatoweb.com: 5
