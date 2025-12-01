Le pagelle dei quotidiani: Sohm un disastro, Dodo ricorda il peggior Ikoné

vedi letture

Un'altra sconfitta, la settima in tredici gare di campionato. E un'altra prestazione scialba per la Fiorentina. Per questo, vedendo le valutazioni fatte da quotidiani e siti specializzati, non è facile capire chi sia il peggiore in campo nel ko di ieri contro l'Atalanta. Tre calciatori in particolare hanno deluso, prendendo ampie insufficienze quasi ovunque: Dodo, Simon Sohm e Roberto Piccoli. I primi due soprattutto vengono giudicati, a livello di prestazione, in maniera molto negativa. Su Dodo il Corriere Fiorentino scrive: "Confusione, chi lo capisce è bravo. Bene sul primo allungo, poi sbaglia sempre scelta, nemmeno fosse il buon vecchio Ikoné". Così invece il Corriere dello Sport su Sohm: "De Ketelaere lo sovrasta sul colpo di testa che favorisce il raddoppio di Lookman, anonimo e sennò impreciso nella costruzione".

Questi i voti dei due:

Dodo in Fiorentina-Atalanta, le pagelle

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere Fiorentino: 4,5

Nazione: 4,5

FirenzeViola.it: 5

Tuttomercatoweb.com: 5

Simon Sohm in Fiorentina-Atalanta, le pagelle

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5,5

Corriere Fiorentino: 4

Nazione: 5

FirenzeViola.it: 4,5

Tuttomercatoweb.com: 5