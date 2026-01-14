Dagli inviati Sentite Ciccio Graziani: "Questa Fiorentina è più forte di quella di Palladino"

vedi letture

Ospite di Pitti Uomo a Firenze, l'ex attaccante Ciccio Graziani, da anni apprezzato commentatore televisivo, ha parlato così del momento dei viola davanti ai media presenti, tra cui quelli di Radio FirenzeViola: "La Fiorentina la vedo benissimo. Ero fiducioso dopo che avevano fatto 6 punti in 14 partite, figurati se non lo sono ora. Prima o poi le qualità vengono fuori, poi ora stanno cambiando tante cose, nuovi calciatori, e il campo fa vedere cose buone. Purtroppo la stagione è andata. Ma io continuo a dire che questa squadra è più forte di quella dell'anno scorso. Guardate davanti: l'anno scorso non c'era nessuno, Nzola, Beltran e Kean, quest'anno ci sono Dzeko e Piccoli in più. Peccato che Kean quest'anno non riesce a metterla dentro neanche con le mani. Il cambio di modulo? Non fanno vincere le partite i moduli, però mettere un assetto tattico più congeniale alle caratteristiche della squadra aiuta".

Domenica la Fiorentina va a Bologna, la squadra di Vincenzo Italiano è in un momento di difficoltà, l'ideale per la Fiorentina?

"Penso di sì, un mese e mezzo fa il risultato sarebbe stato scontato, oggi se la può giocare. Anche la vittoria sfumata a Como è una bella batosta per il Bologna.

Che ne pensa dei nuovi acquisti viola?

"Brescianini è un giocatore che la Fiorentina non aveva, ha caratteristiche importanti. Peccato perché poteva fare subito gol e diventare l'idolo di Firenze. La Fiorentina si sta rinforzando".

La Fiorentina deve aggrapparsi ancora a Kean?

"Assolutamente sì. Io dal punto di vista dell'impegno non posso dirgli nulla, quando gioca mette sempre l'anima. Alcuni atteggiamenti non mi piacciono, ma lo spirito c'è. Certo, servirebbe qualche gol in più".

