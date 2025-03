Sempre Kean, fa 16 in stagione e la Fiorentina è avanti 1-0 contro l'Atalanta dopo 45 minuti

vedi letture

Una gara molto equilibrata che si sblocca allo scadere del primo tempo. Per un quarto d’ora latitano però le conclusioni, almeno fino a che Kean non prova a scaldare la sfida tra capocannonieri del campionato, calciando però largo col destro. La risposta della Dea arriva in contropiede, Lookman è fermato da Ranieri al momento di battere verso la porta. E poi chi se non lui, Moise Kean, che segna e porta in vantaggio i suoi. Pasticcio di Hien che fa un regalo all'attaccante viola che nell'uno contro uno con Carnesecchi non sbaglia mettendo la palla all'angolino. 16esimo gol in Serie A, 21esimo in stagione.