Sandro Piccinini su Pioli: "È garanzia di serietà e buon lavoro. Una bella scelta, sono fiducioso"

Intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, il noto giornalista Sandro Piccinini ha toccato tanti temi, dalla prossima Serie A al mercato. Queste le sue dichiarazioni riguardo alla Fiorentina di Stefano Pioli: "Sono contento per Pioli e per la Fiorentina. I viola hanno scelto un allenatore che è garanzia di serietà e buon lavoro. Poi dipende dalla squadra che gli verrà messa a disposizione. Bisogna vedere come è costruita la squadra. In questi ultimi anni la Fiorentina ha dimostrato di saper lavorare bene quindi sono fiducioso. Una bella scelta della Fiorentina e un'ottima opportunità per tornare in Italia per Pioli".

Kean, Gudmundsson, Dzeko, questa Fiorentina ha qualità?

"Mi pare che stiano lavorando bene e con intelligenza come negli ultimi anni. La Fiorentina ha raccolto anche dei risultati. Molti pensavano che potesse arrivare subito in Champions ma ci sta arrivando. Piano piano si sta avvicinando a quel livello".