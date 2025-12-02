Salvezza viola, l'algoritmo ci crede: la probabilità di Serie B è bassa

La Fiorentina crede ancora nella salvezza e anche l'algoritmo è dalla sua. Come riporta stamani il Corriere dello Sport - Stadio, il Predictor di Opta quota la retrocessione della squadra viola al 20,11%, una percentuale decisamente più bassa rispetto alle concorrenti. Il Verona, per esempio, ha l'81,10% di probabilità di retrocedere, il Pisa ha il 40% e il Parma il 38%. Cagliari, Genoa e Lecce sono tutte attorno al 30% di probabilità di retrocedere. La Fiorentina dunque, almeno secondo l'algoritmo, è la squadra delle ultime sei con la percentuale più bassa di probabilità di andare in Serie B.