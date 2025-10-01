Rossi: "Mi volevano Juve e Real. Era fatta col Barça, poi prese Sanchez"

L’ex attaccante della Fiorentina, Giuseppe Rossi, ha parlato a La Gazzetta dello Sport rivelando alcuni retroscena di mercato: "Nel 2011 Marotta e Conte mi volevano per iniziare a programmare per tempo il post Del Piero. Non ho potuto dire né no né sì. Il presidente del Villarreal mi disse: chiudiamoci in uno stanzino e troviamo l’accordo per rinnovare. In quegli anni Mourinho mi voleva al Real Madrid. E con il Barcellona era tutto fatto, poi il Villarreal ha chiesto più soldi garantiti e meno bonus, l’affare è saltato e hanno acquistato Sanchez".