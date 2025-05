FirenzeViola Riscatti di Fagioli e Gudmundsson, la situazione. Per l'islandese possibile rinegoziazione

vedi letture

Nicolò Fagioli e Albert Gudmundsson sono due giocatori che ad oggi non possono essere certi di restare alla Fiorentina anche la prossima stagione. Le due situazioni sono differenti ma attualmente il club viola non ha ancora preso una decisione sul loro riscatto, neanche per quanto riguarda il centrocampista ex Juventus che solo qualche settimana fa sembrava solo una formalità. Le prestazioni non proprio eccelse di Fagioli e l'eventuale mancato raggiungimento dell'Europa, che quindi farebbe decadere l'obbligo di riscatto pattuito a febbraio, impongono delle riflessioni alla Fiorentina che sta dunque aspettando il finale di stagione per poi confrontarsi anche con il calciatore e scegliere se versare i 13,5 milioni di euro per il riscatto oppure lasciar tornare il calciatore a Torino.

La situazione Gudmundsson

Leggermente diversa la situazione per quanto riguarda Albert Gudmundsson. Anche il giocatore islandese non ha convinto appieno la dirigenza viola dopo una stagione da sole sei reti complessive in campionato, per questo il riscatto da 17 milioni di euro con il Genoa è quantomai in bilico. Probabile che i due club si parlino a bocce ferme, una volta finito il campionato, con la Fiorentina che proverà a ricontrattare la cifra e capire se sarà possibile trovare un accordo a una cifra inferiore.