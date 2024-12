RISCATTI, Da Colpani a Gudmundsson: le cifre e i dettagli

FirenzeViola.it

Non è un mistero che il mercato estivo della Fiorentina abbia segnato un nuovo inizio, anche nel tipo di trattative portate avanti da Pradè e Goretti. Edoardo Bove, Andrea Colpani, Yacine Adli, Robin Gosens, Danilo Cataldi, ma anche Albert Gudmundsson. Tutti calciatori con un futuro da decidere a fine stagione, anche se le situazioni diverse in base alle condizioni dei prestiti e soprattutto dei diritti o obblighi di riscatto.

Chi resta e chi è destinato a lasciare

Premessa doverosa: la Fiorentina ancora non ha preso decisioni definitive in merito ai riscatti dei prestiti. Nessuna eccezione, almeno per ora. Ma ha già cominciato a lavorare ad alcuni di questi, come per esempio quello di Robin Gosens con cui ci sono già stati i primi contatti per i 7,5 milioni che restano per farlo diventare un giocatore totalmente di proprietà della Fiorentina. Oppure Danilo Cataldi, che grazie alla cifra piuttosto esigua per il riscatto in questo momento è molto probabile che resti a Firenze. Diverse le situazioni di Adli e Colpani, perché saranno decisivi per entrambi i mesi che porteranno al termine della stagione. Soprattutto per quanto riguarda il giocatore arrivato dal Monza, il riscatto è parecchio in ballo e i 12 milioni da investire sono in dubbio. Infine ci sono Gudmundsson, le cui cifre sono di un'entità maggiore, e Bove, il cui riscatto è praticamente impossibile da immaginare vista la sua situazione medica anche se la Fiorentina per ora ha deciso di arrivare a fine stagione con il contratto del giocatore di proprietà della Roma.

Le cifre e i dettagli dei riscatti

Il totale dei soldi da spendere a giugno per i riscatti dei sei calciatori in prestito sarebbe di circa 61 milioni più 5 di bonus, a cui andrebbero tolti, almeno per ora, i circa 10 milioni di Bove. Una cifra importante, che tuttavia potrebbe anche essere raggiunta senza il sacrificio di un big anche perché in entrata potrebbero arrivare soldi proprio dai prestiti in uscita come Amrabat o Nzola, senza contare Nico Gonzalez. Insomma, decisioni non ne sono state prese ma la sensazione, almeno a dicembre, è che la Fiorentina la prossima estate possa riscattare tutti i prestiti fatti 4 mesi fa. Per ripartire da dove si è costruito la squadra per questa stagione.

Questi i prestiti nel dettaglio

Danilo Cataldi: prestito gratuito con diritto di riscatto a 4 milioni.

Yacine Adli: prestito oneroso a 2 milioni e 10 più bonus di riscatto.

Robin Gosens: prestito oneroso a 500mila euro e 7,5 milioni per il riscatto.

Andrea Colpani: prestito oneroso a 4 milioni e diritto di riscatto a 12.

Albert Gudmundsson: prestito oneroso a 8 milioni con obbligo a determinate condizioni per 17 milioni più 3,5 di bonus.

Edoardo Bove: prestito oneroso a 1,5 milioni con obbligo di riscatto condizionato a 10,5 milioni.