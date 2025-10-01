Dagli inviati

Rifinitura al Viola Park: niente Kean. Presenti Kouame e Kospo

Oggi alle 11:37Primo Piano
di Redazione FV
fonte dai nostri inviati, Lorenzo Della Giovampaola e Andrea Giannattasio

Giornata di rifinitura per la Fiorentina di Stefano Pioli. La squadra viola domani sera affronterà il Sigma Olomouc in Conference League, e in preparazione della partita sta svoltando al Viola Park l’ultimo allenamento disponibile della settimana. Presenti Kouame e Kospo, assente Moise Kean (squalificato domani) che secondo quanto fa trapelare la società si sta allenando a parte. Dunque l'attaccante non risulta infortunato. Queste le immagini realizzate dagli inviati di FirenzeViola.it al centro sportivo di Bagno a Ripoli: