Riecco l'imprescindibile Kean, Gazzetta: "Senza di lui la Fiorentina soffre"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul ritorno in gruppo di Moise Kean sottolineando che senza di lui la Fiorentina soffre. Lo dicono innanzitutto i 15 segnati in campionato - si legge - ma anche i 3 firmati in Conference e 1 in Coppa Italia. In Europa, dopo il playoff con la Puskas Akademia, in cui segnò sia all’andata che al ritorno, Kean è stato risparmiato tre volte su sei: a San Gallo in Svizzera, a Nicosia contro l’Apoel e in casa contro il Pafos. È stato necessario mandarlo in campo alla prima con i gallesi del The New Saints e lui ha chiuso la pratica dopo il gol di Adli.

Contro Lask Linz (titolare) e Vitoria Guimaraes (in campo dal 12’ della ripresa) non ha messo il suo nome nel tabelline dei marcatori. Giovedì sarà lui a dover guidare la Viola con non pochi problemi, viste le tante assenze.