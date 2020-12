RIBERY, La riscossa: ieri il record di contrasti vinti

Che la crescita della Fiorentina, accertata dopo la buona prova di ieri, dipenda anche dai contemporanei progressi sul piano fisico fatti da Franck Ribery è ormai un dato acclarato: più il francese sta bene, guida la squadra e si sente leader e maggiore è la risposta positiva della squadra sul piano del gioco. Ma c’è un aspetto che, più di tanti altri, certifica come quella di ieri sera contro il Sassuolo sia stata per il numero 7 una delle migliori prove dell’anno (eccezion fatta per la gara di San Siro con due assist meravigliosi) ovvero il numero legato alla percentuale dei contrasti vinti: se infatti nelle ultime uscite il francese sembrava in debito di ossigeno e dunque molto più facilmente preda degli avversari quando aveva il pallone tra i piedi, ieri Ribery ha vinto 18 dei 29 contrasti che ha avuto contro i neroverdi, ovvero il 62%. Mai in campionato era riuscito a raggiungere una cifra del genere, arrivando al massimo al 56% domenica contro l’Atalanta (ma in uno spezzone di gara molto ridotto) e al 50% nello 0-0 contro il Parma, nell’ultima gara dell’era Iachini: segnali di riscossa importanti che non possono che far sorridere Cesare Prandelli.