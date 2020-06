REPUBBLICA, A luglio si decide futuro del Franchi

Come sottolinea la Repubblica, il Comune di Firenze ha confermato la strategia di non rispondere a caldo alle sollecitazioni di Rocco Commisso sul tema stadio. Anche perché il sindaco Dario Nardella ha già fatto intendere di puntare sul restyling dell'Artemio Franchi, continuando a mantenere fitti contatti con il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini. Già a luglio in parlamento verrà esaminato il Decreto Semplificazioni, che l'onorevole Rosa Maria Di Giorgi ha spiegato essere: "Una legge per far ripartire gli stadi italiani, anche quelli che sono stati dichiarati monumento nazionale". Bisognerà capire quanto margine di libertà tali norme daranno a Commisso, poiché un semplice ritocchino non basterà.