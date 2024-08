RAYAN VITOR, La stellina brasiliana intrigata dai viola

© foto di pietro.lazzerini

Rayan Vitor stellina brasiliana del 2006, attaccante del Vasco da Gama piace a mezza Europa ma potrebbero esserci per lui anche delle concrete ipotesi italiane, in primis la Fiorentina. Adesso è un titolare della squadra brasiliana e anche nell'ultima gara contro il Criciuma ha dato spettacolo giocando per sessanta minuti e realizzando una rete. Duccio Chelazzi, agente procuratore affiancato dallo studio legale Samuele Michelagnoli, è al lavoro per un'operazione che vede Rayan al centro di tanti interessamenti. Il talento carioca - titolare della nazionale under20 - piace a City e Barcellona ma tra le italiane c'è anche una possibilità legata alla Fiorentina e il giocatore vorrebbe proprio i viola. C'è infatti un particolare: adesso il Vasco ha un nuovo presidente Pedro Paulo de oliveira, e l'ex viola Edmundo, bandiera del Vasco, ha assunto un importante ruolo dirigenziale.

Rayan, che ha in Edmundo un punto di riferimento, ha avuto modo di vedere e rivedere le immagini dell'ex attaccante nel suo periodo fiorentino. Ed è rimasto colpito dai viola e dalla città. Ci sono però pure altri club che lo stanno seguendo, oltre al City e al Barça in Italia dall'Udinese e ci sono sirene anche di Atalanta e Bologna. Per acquistarlo serve un posto da extracomunitario. Per quel che riguarda le condizioni del trasferimento, l'affare si aggira intorno a dieci milioni (ma c'è pure l'ipotesi di un prestito a due milioni più otto per il riscatto).