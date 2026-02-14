Ranieri titolare oltre un mese dopo l'ultima volta. Da centrale sono 2 mesi
Luca Ranieri torna titolare alla Fiorentina più di un mese dopo l'ultima volta. Era il 4 gennaio e al Franchi si giocava Fiorentina-Cremonese con l'ex capitano viola partito dall'inizio ma nel ruolo di terzino, prima che al 66' lo sostituisse Gosens che poi ha costretto Ranieri alla panchina da quel momento fino ad oggi. Sono 55 i minuti raccolti da Ranieri in campo da allora, oggi però l'occasione concessa da Vanoli che lo ha schierato di nuovo nel suo ruolo di centrale in difesa con al fianco Pongracic. L'ultima partita da centrale di difesa risale al 14 dicembre contro l'Hellas Verona. Esattamente due mesi dopo, tocca a lui provare ad evitare il peggio contro il Como.
