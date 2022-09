RANIERI, Titolare col Riga? Ultima nel 2019

Giovedì alle ore 18.45 la Fiorentina farà ufficialmente ritorno in una fase a gironi di una competizione europea. La sfida sarà contro il Riga, squadra lettone che è stata sorteggiata in quarta fascia del girone A e che si trova al momento al terzo posto in campionato. Per l'occasione i viola non avranno a disposizione nè Igor, per squalifica, nè molto probabilmente Milenkovic, a causa dell'infortunio e dei tanti impegni ravvicinati.

Come già anticipato, contro l'RFS di Riga potrebbe esserci un'occasione dal primo minuto per Luca Ranieri, rimasto a Firenze quasi per caso e ritrovatosi a ricoprire il ruolo di quarto centrale della squadra. Tornando indietro nel tempo, più esattamente al 3 novembre 2019, possiamo trovare l'ultima partita ufficiale giocata da titolare con la maglia della Fiorentina dal difensore cresciuto nel settore giovanile viola. Si giocava Fiorentina-Parma e terminò 1-1. Ranieri giocò 90 minuti al fianco di Milenkovic con ai lati Venuti e Dalbert. Era la Fiorentina del Montella 2.0 e sembra passata una vita. Dopo la prima esperienza a Firenze il centrale italiano ha girato in prestito all'Ascoli, alla SPAL e infine alla Salernitana. Sicuramente esperienze che gli hanno fatto bene.