QUARTA, Al 99% resta viola. Motivo? C'entra anche Salah

Fonte: dagli inviati a Milano A. Di Nardo e P. Lazzerini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Lucas Martinez Quarta è destinato a restare con la maglia della Fiorentina addosso anche questa stagione. Il difensore argentino non partirà anche perché il Betis di Siviglia non ha intenzione di affondare il colpo. Il motivo? C'entra, anche se non è il solo motivo, Momo Salah. Perché El Chino sarebbe stata l'ultima tessera di un domino che partiva dall'Al-Ittihad, in Arabia, pronto a sborsare oltre 20 milioni di euro al Betis per Luiz Felipe.

Solo allora gli spagnoli avrebbero affondato il colpo per Martinez Quarta, ma siccome gli arabi alla fine non si sono decisi a prendere Luiz Felipe, la trattativa non è decollata. E il motivo per cui l'Al-Ittihad non ha voluto più puntare sul difensore ex Lazio è che vuole tenersi l'ultimo slot da extracomunitario libero per poter tesserare Momo Salah, che nonostante le resistenze del Liverpool resta il loro grande obiettivo di mercato.