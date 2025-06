Quanti rientri in casa viola: tante decisioni da prendere per il nuovo allenatore

Saranno giorni di lavoro e scelte in casa Fiorentina. Sul prossimo allenatore e non solo, perché c'è da capire chi dei tantissimi prestiti di rientro (sedici addirittura) potranno fare al caso dei viola. Lo scrive il Corriere dello Sport. Tanto per cominciare la Fiorentina riabbraccerà Nicolas Valentini, mandato a Verona per tornare con un bagaglio d’esperienza maggiore. Occhio agli esterni: se a gennaio la dirigenza ha scelto - di comune accordo col tecnico come ha detto Pradè - di liberare a titolo temporaneo una discreta quantità di ali, c’è da credere che a breve si confronterà col nuovo allenatore per considerare l'idea di trattenerne qualcuno. Le esigenze tattiche future potrebbero comportare qualche dietrofront inaspettato.

E poi ci sono altri nomi importanti. Riccardo Sottil fu portato in prima squadra proprio da Pioli. Il classe ’99, di rientro dal Milan, esaminerà il da farsi in base allo spazio che gli dovesse essere garantito. Chissà che non sia il caso anche di Jonathan Ikoné dopo l’avventura al Como. I lombardi non hanno ancora deciso se riscattare o meno l’ex Lille per 8 milioni. Di certo un esterno in più non scomoderebbe, scrive il Corriere.