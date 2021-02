PULGAR, Corsa, sprint e passaggi: ieri numeri top

Sono numeri davvero incoraggianti quelli che nella giornata di ieri ha messo insieme Erick Pulgar, tornato titolare dopo oltre un mese di tempo contro la Sampdoria. Il cileno - che per stessa ammissione di Prandelli aveva avuto dei postumi più seri dei compagni dopo l’infezione da Covid-19 - non solo è rimasto per 90’ in campo (cosa che non accadeva dal 10 gennaio) ma è stato anche colui che, tra i giocatori viola, ha corso di più (ben 11,48 km) e ha toccato più palloni (ben 79, cifra più elevata tra tutti i ventidue che sono scesi in campo). Non solo però: l’ex Bologna è stato il giocatore viola che ha tenuto la velocità media più alta nel corso di tutta la partita (7,4 km/h) e nello sprint è stato il terzo tra i suoi compagni di squadra (31,56 km/h). Discreto anche il dato legato ai passaggi: quelli tentati e poi portati a termine sono stati pari all’87% (solo Malcuit e Callejon hanno fatto meglio ma solo sono entrati a 10’ dalla fine). Ancora è presto per dire che Pulgar sia tornato ai suoi livelli ma certamente la prova di ieri a Marassi è quantomeno un ottimo punto di ri-partenza.