PRIMAVERA, Verso la finale: news e stranezze

Chi ha avuto fino ad oggi la fortuna di spiare per qualche minuti gli allenamenti della nuova Primavera di Alberto Aquilani potrà senza dubbio raccontare di una squadra già mentalmente pronta alla finalissima di Coppa Italia in programma il 26 agosto. “Stiamo spingendo a mille” raccontano i baby viola, che tra l’8 e il 14 hanno svolto un mini ritiro a Montecatini Terme per iniziare a provare i primi schemi e trovare la giusta coesione in vista di un appuntamento che potrebbe regalare a Commisso il suo primo trofeo da presidente viola.

L’appuntamento del Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà tuttavia una partita sui generis per tanti motivi: prima di tutto perché in ballo ci sarà un trofeo appartenente alla stagione 2019/20 che verrà assegnato quando già l’annata 20/21 sarà partita (il 22 infatti inizierà il campionato femminile), poi perché a giocarsi la finale sarà un tecnico diverso rispetto a quello che ha raggiunto l’ultimo atto della competizione lo scorso febbraio (adesso Bigica ha addirittura cambiato squadra) e infine perché a scendere in campo saranno quei 2000 (Koffi, Beloko, Simonti) che essendo fuori quota lo scorso anno subito dopo la partita dovranno cercarsi una squadra poiché non più in età per giocare nella categoria.

Regolamento a parte, la Fiorentina Primavera è carica più che mai, visto che in caso di trionfo arriverebbe in dote la seconda Coppa Italia consecutiva. La domanda che tutti si pongono è: dopo Vlahovic, Montiel e Dalle Mura, chi saranno i nuovi gioiellini che arriveranno dal vivaio? L’annata dei 2002 - raccontano i ben informati - sembra pronta a seguire le orme dei predecessori…