PRIMAVERA, Le formazioni di Juventus-Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto pronto all' Allianz Training Center per la sfida primavera tra i bianconeri e la Fiorentina delle 10:45. Nel match clou di giornata Francesco Magnanelli e Daniele Galloppa si sfidano per tre punti d'oro che potrebbero valere il primo posto in classifica (in attesa del Milan). I gigliati cercano continuità dopo la bella vittoria ottenuta al Viola Park contro la Roma, ma dall'altra parte ci sarà una Juventus che non perde dal debutto di campionato e ha incanalato cinque risultati utili consecutivi. Queste le scelte di formazione:

JUVENTUS (3-5-2): Zelezny, Savio, Bassino, Montero; Ventre, Ripani, Crapisto, Florea, Grelaud; Vacca, Pugno. Allenatore: Magnanelli.

FIORENTINA (3-4-2-1): Leonardelli; Sadotti, Kouadio, Romani; Trapani, Harder, Keita, Balbo; Rubino, Presta, Braschi. Allenatore: Galloppa.