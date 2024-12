PRIMAVERA, L'Atalanta ferma la Fiorentina: solo 0-0 e niente 1° posto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina Primavera si ferma in casa non andando oltre lo 0-0 con l'Atalanta dei pari età, attualmente al terzultimo posto della classifica del campionato Primavera 1. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, i ragazzi di Galloppa non riescono a trovare la via del gol dopo una gara molto equilibrata decisa più che altro dagli interventi dei due portieri, Vannucchi per i viola e Zanchi per i nerazzurri.

La Fiorentina sale così a 31 punti momentanei, fallendo però l'occasione di tornare in testa visto il ko del Sassuolo contro il Milan arrivato ieri: ora al primo posto con 33 punti in 16 partite c'è la Roma, seguita da un gruppetto a 31 punti formato da Sassuolo, Inter e a questo punto anche dalla Fiorentina. Milan leggermente staccato a 28 punti.

Queste le formazioni con cui Fiorentina e Atalanta erano scese in campo:

FIORENTINA (4-3-1-2) - Vannucchi; Trapani, Baroncelli, Romani, Scuderi; Ievoli, Deli, Bertolini; Rubino; Braschi, Tarantino. A disp.: Fei, Magalotti, Sadotti, Gudelevicius, Lamouliatte, Puzzoli, Elia, Kouadio, Balbo, Angiolini. All.: Galloppa.:

ATALANTA (4-4-2) - Zanchi; Gobbo, Tavanti, Ramaj Simonetto; Riccio, Steffanoni, Armstrong, Bonsignori; Bonanomi, Baldo. A disp.: Sala, Ghezzi, Capac, Mencaraglia, Bilac, Arrigoni, Michieletto, Idele, Maffessoli, Damiano, Bono. All. Bosi.