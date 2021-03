PRIMAVERA, Ecco l'undici dei viola con il Bologna

Torna in campo la Fiorentina Primavera: dopo il successo per 3-1 sulla Juventus ottenuto in settimana nei quarti di finale di Coppa Italia, i baby viola - ancora orfani di alcuni pezzi da 90 - affrontano oggi una sfida salvezza molto delicata contro il Bologna, avversario diretto che nella prima giornata del girone d'andata si è imposto al Bozzi per 2-1 con addirittura due espulsi nelle file della squadra di Aquilani, oggi ancora out per via della positività al Covid. Ecco l'undici viola scelto da mister Marcello Quinto per la gara che va in scena alle 15 al centro sportivo "Galli" di Casteldebole:

Fiorentina (4-5-2): Brancolini; Frison, Fiorini, Chiti; Pierozzi, Neri, Bianco, Corradini, Milani; Spalluto, Munteanu.