FirenzeViola Grosseto-Fiorentina, 0-2 al 45' con gol di Braschi e Montenegro con doppio assist Dzeko

vedi letture

La Fiorentina chiude il primo tempo dell'amichevole a Grosseto sul 2-0 per i viola. La formazione scelta da Pioli è piena di giovani e la partita stenta a decollare. Si gioca su una sola metà campo per 45' ma la gara si sblocca solo nel finale quando Edin Dzeko sale in cattedra.

Dopo che Tognetti, portiere della Fiorentina in prestito da pochi giorni al Grosseto, gli nega il gol, il bosniaco si veste da assist man e serve due palloni delisiosi in due minuti che prima Braschi (45') poi Montenegro (47') mettono in gol. Peccato per il clima di nervosismo creato da Parisi con Della Latta e soprattutto da Sottil con Ciraudo. Questi ultimi due vengono corpo a corpo e l'arbitro li ammonisce.