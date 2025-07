Dagli inviati Gud, Fazzini e Viti, prosegue il lavoro differenziato: indisponibili per la sfida col Grosseto

Tra circa mezz'ora al Carlo Zecchini andrà in scena Grosseto-Fiorentina, secondo test match estivo per la squadra di Stefano Pioli. Il tecnico parmense ha deciso di mandare in campo una formazione ricca di giovani (QUI le ufficiali della gara) probabilmente anche consapevole dell'impegno di domani sera al Viola Park contro la Carrarese.

Da sottolineare la presenza a Grosseto ma l'indisponibilità per il match di tre giocatori che non sono nemmeno in panchina. Si tratta di Gudmundsson, Viti e Fazzini che Pioli ha deciso di tenere a risposo visto il lavoro differenziato svolto negli scorsi giorni di ritiro.