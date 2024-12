PRIMAVERA, Alti e bassi col sogno di vincere un trofeo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ma che squadra è davvero la Fiorentina Primavera quest'anno? Sicuramente un gruppo migliore e più consapevole rispetto a quello della scorsa stagione (quando dopo 17 turni i baby viola avevano appena 17 punti, contro i 31 di adesso) eppure il sospetto è che nonostante un evidente upgrade manchi ancora il classico centesimo per fare un soldo. Intendiamoci, l'obiettivo di un settore giovanile - a maggior ragione di un'Under-20 - è quello non di vincere trofei ma di portare in prima squadra quanti più tesserati possibile (e in tal senso gli esordi tra i professionisti di Rubino e Harder fanno ben sperare) eppure, guardando ai risultati ottenuti dalla truppa di Galloppa, il sospetto è che la Fiorentina sia sì un team da zona playoff ma ancora non pronto per stazionare stabilmente ai vertici del campionato.

In attesa che si arrivi il giro di boa (mancano ancora due partite al termine del girone d'andata, ovvero quelle contro Empoli e Udinese), Ievoli e soci hanno ottenuto fin qui 31 punti, frutto di dieci vittorie, un solo pari e sei sconfitte e di 32 gol fatti e 23 subiti. I numeri remano totalmente dalla parte della squadra viola, che tuttavia ha avuto fin qui la pecca di non riuscire ad essere costante in più fasi della stagione: il recente periodo, che ha portato in dote un solo punto in tre gare nel corso delle quali la Fiorentina ha peraltro siglato 0 gol, è forse la fase più dura della stagione, coincisa peraltro nel momento in cui Galloppa ha dovuto spesso fare a meno degli elementi di maggior prestigio (Caprini, Baroncelli, Harder e Rubino, spesso convocati in Serie A e in Conference da Palladino).

Non mancano, in ogni caso, le note liete per una formazione che fin da inizio anno si trova stabilmente in zona playoff (attualmente è quinta, a -5 dal primo posto occupato dalla Roma): la crescita esponenziale del 2006 Trapani (terzino destro di grande spinta), unita a quelle (dopo un lungo periodo di appannamento) del portiere classe 2007 Vannucchi, del mediano Deli e dell'esterno Bertolini, sono certamente state le migliori notizie per Daniele Galloppa, che dopo le proficue esperienze alla guida della altre Under viola si sta confermando un tecnico di valore e con le idee chiare. E intanto il prossimo 8 gennaio ci sarà pure l'esordio contro il Monza in Coppa Italia, trofeo vinto lo scorso anno per la quarta volta negli ultimi cinque anni che la Fiorentina sogna di alzare ancora...