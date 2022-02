PRIMAVERA, ACF batte 2-1 la SPAL: è semifinale

Continua il percorso in Primavera TimVision Cup per la Fiorentina Primavera: la squadra di Alberto Aquilani, detentrice delle ultime tre edizioni, battendo la SPAL nella gara secca valevole per i quarti di finale di Coppa, si aggiudica il passaggio del turno e la possibilità di difendere il titolo. Gara più complicata del previsto per i viola, che in un Franchi a porte chiuse vanno in svantaggio a causa di un rigore trasformato da Fiori. Il pari dei padroni di casa arriva a fine primo tempo, quando Gori approfitta di uno svarione dei ferraresi e si conquista un rigore che Munteanu trasforma. Il 2-1 definitivo lo segna Seck al 70' sfruttando un preciso suggerimento basso di Distefano. Nel finale pochi rischi per i viola, che si garantiscono l'accesso alla semifinale, dove affronteranno la Roma in gara singola, potendo così continuare a cullare la speranza di fare poker di coppe.