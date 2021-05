PRES. AST, Solidarietà ai colleghi. A Commisso...

Sandro Bennucci, presidente dell'Assostampa Toscana, ha parlato ai microfoni del TGR Toscana commentando così la conferenza odierna di Rocco Commisso: "La mia solidarietà totale a tutti i colleghi che sono stati chiamati in causa stamani dal presidente in maniera assolutamente ingiusta. Io ringrazio i colleghi e le varie principali associazioni di rappresentanza della stampa che hanno sostenuto la nostra tesi, ovvero che è stata una cosa inaccettabile e inqualificabile. Se uno ti invita a cena a casa sua, non ti può insultare. Questa situazione non fa male solo ai giornalisti, fa male anche a Firenze e ai tifosi della Fiorentina. Una situazione del genere non l'avrei mai immaginata. A Rocco Commisso chiediamo di leggere i giornali, guardare la televisione e leggere i social con serenità, come fanno tutti in tutto il mondo".