PRADÈ, Felici di Cabral, noi bravi ad acquistarlo

Presente in sala stampa assieme ad Arthur Cabral nel giorno in cui il brasiliano è stato presentato ufficialmente come nuovo attaccante viola, il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha introdotto il nuovo numero 9 e ha fatto il punto anche sulla finestra di gennaio che si è appena conclusa. Ecco le sue parole: "Siamo molto contenti di essere qua oggi con Cabral: è una punta forte, già passato dalla Nazionale brasiliana. Siamo contenti che sia qui perché siamo stati bravi a cogliere l'occasione, dopo averlo seguito per tanto tempo. Non era facile in un mercato come questo".