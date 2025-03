Pradè esulta: "Ambiamo a queste vittorie, il percorso è questo. Commisso per noi è energia"

vedi letture

Ai canali ufficiali della Fiorentina, dopo il successo sull'Atalanta è intervenuto il direttore sportivo Daniele Pradè. Che ha commentato così la vittoria sulla Dea: "Vittoria pesante, ci dà conferma di cosa stiamo facendo ultimamente. È importante che il mister, i ragazzi e tutti quanti capiscano che noi ambiamo a fare questi risultati. La nostra ambizione è fare questi risultati, contro una squadra che l'anno scorso ha vinto l'Europa League e da anni si conferma sui suoi livelli. Ma noi siamo la Fiorentina, non dico che dev'essere la normalità battere questi rivali, ma il nostro percorso è questo".

Prosegue: "La squadra in questo momento sta bene, esprime. Il mister dall'inizio ci diceva proprio questo: ci vuole tempo. Noi glielo abbiamo dato, abbiamo fatto una ricostruzione totale della rosa e oggi iniziamo a vedere ciò che volevamo".

Forse ha aiutato anche la sosta?

"In realtà potevamo continuare dopo la Juve. Avrei preferito rigiocare subito, lo dicevo anche alla squadra. Ma abbiamo lavorato e ora abbiamo un rush finale con squadre tutte attaccate, puoi arrivare alto alto ma puoi anche scendere. Noi dobbiamo essere bravi e rimanere lassù".

Oggi si è rivisto anche Rocco Commisso.

"Il presidente sa che noi lavoriamo qua tutti quanti insieme, ogni giorno. Ma la sua presenza per noi è energia, confronto, condivisione. Una dedica speciale va a lui e alla sua famiglia, oltre che ai tifosi".

Ora una settimana per preparare il Milan.

"Dobbiamo confermarci anche lì. In trasferta non abbiamo fatto benissimo, mentre al Franchi nelle ultime cinque abbiamo perso solo col Como. Perciò è il momento di fare risultato anche fuori, ci prepareremo bene. La partita sarà durissima, ma ci siamo anche noi".