PORTIERI, Per il futuro si valuta Fofana. Meret...

La Nazione oggi in edicola scrive che c'è una doppia chance per arrivare a Yahia Fofana, portiere classe 2000 del Le Havre. Senza fretta, la Fiorentina è pronta a lavorare su un doppio piano: o valutando l'operazione per l'immediato, versando un indennizzo al Le Havre lasciando però il portiere in prestito fino a giugno, oppure aspettare l'inizio del prossimo mese, quando Fofana sarà in regime di svincolo (ha il contratto in scadenza a fine stagione), per prenderlo a costo zero e dialogare subito sul contratto che dovrebbe legarlo alla Fiorentina.

Altro profilo che viene valutato è quello di Cragno, mentre non trovano conferme - conclude il quotidiano - le voci che dietro al mancato accordo fra Meret e il Napoli, potrebbe essere la possibilità di una mossa della Fiorentina.