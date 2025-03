Pongracic rivela: "A 3 mi trovo bene. Kean? In allenamento è più facile marcarlo"

Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole dopo Fiorentina-Atalanta.

Quanto è difficile marcare Kean? "Durante l'allenamento forse è più facile. In partita è più difficile marcarlo. In allenamento si rilassa anche un po', ma in gara sta sempre sul pezzo".

Come ti trovi nel ruolo? "Io non ho mai giocato a 3 in carriera. Questa è la prima volta, mi trovo bene. Con la palla più o meno è uguale. Senza palla è più difficile, poi quando affronti giocatori come Lookman ti possono mettere in difficoltà. Ma la squadra mi aiuta molto e stiamo facendo un grande lavoro".

Avete giocato da squadra, cosa c'è dietro questo atteggiamento? "Lo abbiamo dimostrato anche contro altre squadra, stiamo facendo bene. Dobbiamo stare sempre attenti quando giochiamo con squadre forti, siamo in un bel momento e dobbiamo continuare così".