Più di mille greci a Firenze: il piano per la sicurezza allo stadio e in centro

Anche Firenze si prepara alla notte di Conference e, quindi, ad accogliere i tifosi del Panathinaikos per la partita di Conference League. Questa sera sono attesi oltre mille sostenitori ospiti (dovrebbero essere 1200), con il grosso del gruppo che arriverà oggi. L'attenzione delle forze dell'ordine si concentrerà in particolare sugli ultras più noti, circa 200-300 persone, che potrebbero creare disordini. Lo scrive la Repubblica - edizione Firenze -, che poi aggiunge altri dettagli sulla sicurezza (questo quanto anticipato negli scorsi giorni da FirenzeViola.it). La Prefettura ha disposto, dalle 7 di questa mattina fino alle 7 di domani, il divieto di asporto di bevande in vetro e lattine in tutta la zona centrale e nelle vicinanze dello stadio Franchi. È vietato anche il consumo di alcol lungo il percorso che i tifosi ospiti percorreranno, incluse Piazza Indipendenza e Via Nazionale. Inoltre, non saranno permessi spray urticanti, né all’interno né all’esterno dello stadio.

I tifosi greci arriveranno in città con pullman, treni e auto private, e si raduneranno in Piazza Indipendenza prima di essere scortati fino allo stadio. La Digos assicurerà l'ordine pubblico con controlli in più punti della città, da Campo di Marte al centro storico. Sebbene non ci siano stati disordini in Grecia, l’attenzione è alta, considerando il passato di violenze degli ultras del Panathinaikos, coinvolti recentemente in scontri con l'Olympiacos.