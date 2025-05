FirenzeViola Betis-Fiorentina, Ranieri tiene a galla i viola: finisce 2-1 al Benito Villamarin

Termina 2-1 la partita tra Betis e Fiorentina valida per l'andata della semifinale di Conference League. Una partita che ha avuto numerose fasi diverse all'interno della stessa, con i padroni di casa che davanti agli oltre 56mila tifosi partono subito forte e arrivano al gol con Ezzalzouli abile a mettere in rete un assist perfetto di Bakambu colpendo la traversa e poi col pallone che ha superato la riga di porta di poco, tanto che l'arbitro Oliver ha bisogno del VAR per confermare il vantaggio biancoverde.

Dopo il gol subito la Fiorentina si sveglia e crea qualche occasione senza però riuscire a segnare, così come anche a inizio secondo tempo sono i viola a fare la partita fino a che Antony non estrae un coniglio dal cilindro e centra il sette con un destro dal limite. Quando tutto sembrava volgere al peggio per la Fiorentina, ci pensano Gosens e Ranieri a riaprire la sfida: lancio di Mandragora, aggancio e assist del tedesco e gol del capitano che accorcia e tiene tutto aperto in vista del ritorno tra una settimana. Ma ci vorrà una Fiorentina diversa per avere la meglio di questo Betis.