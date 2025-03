FirenzeViola Verso Fiorentina-Panathinaikos: presidi in centro, divieti e attenzione, Firenze si prepara all'arrivo dei tifosi greci

Presidi delle forze dell'ordine e divieto di vendita per asporto di alcolici da giovedì a venerdì mattina in tutto il centro e meeting point dei tifosi greci a piazza Indipendenza. Sono queste le misure di sicurezza disposte nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica relativo alla partita di Conference Fiorentina-Panathinaikos, che si giocherà giovedì sera alle 21. Misure insomma già collaudate ma che ovviamente richiederanno un'attenzione particolare visto che a sostenere il Panathinaikos che all'andata ha vinto 3-2 e dunque crede nel passaggio del turno arriveranno 1200 tifosi.

Disparità di capienza tra campionato e Conference

Se per la serie A il settore ospiti della Fiorentina è ristretto a qualche centinaio di tifosi per motivi di sicurezza, visto che con i lavori al Franchi, il cd formaggino rimane vicino alla Curva Ferrovia dove, a causa dei lavori, ci sono i tifosi della Fiesole, così non avviene per le partite della Conference. La Uefa infatti non ammette deroghe nonostante i lavori e dunque i tifosi ospiti saranno 1200.

Presidi e meeting point

Come detto, l'attenzione delle forze di polizia si concentrano anche in centro per evitare marce sulla città e disordini vari, come accaduto con qualche tifoseria europea in queste due stagioni e mezza di Conference, cercando appunto di convogliare poi i supporters ospiti in punti di incontro controllati. E da piazza Indipendenza ci saranno poi navette "scortate" fino allo stadio. In Grecia non ci sono stati disordini e dunque tra le due tifoserie non ci sono scorie e il Franchi non sarà sold out, ma è ovvio che l'importanza della partita (con la Fiorentina chiamata a ribaltare la sconfitta di sette giorni prima ad Atene) e una presenza così massiccia di tifosi ospiti possa portare a un clima caldo, da non far assolutamente surriscaldare.

Divieto di alcolici

Per evitare che gli animi appunto si surriscaldino anche la Prefettura ha emesso un comunicato sul divieto di vendita d'asporto in centro e zone limitrofe ed anche consumo in zona stadio e zona di piazza Indipendenza (dove si ritrovano i greci) dalle 7 del giovedì fino alle 7 del venerdì.