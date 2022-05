PISTOCCHI, Torreira, sto con Rocco. Cabral 9? No

Il giornalista ed opinionista Maurizio Pistocchi ha fatto il punto sulle principali vicende d'attualità in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: "Condivido la posizione di Commisso, è il momento di dire basta alle maxi richieste degli agenti: non avete idea di quanti soldi escano dal mondo del calcio per finire nelle tasche dei procuratori. Questo per dire che Torreira è un giocatore forte ma va pagato il giusto ed è un elemento sostituibile. In questo sto ancora con il presidente viola. Vazquez del Boca per la Fiorentina? E' alto 1,90 ma non è "pesante": in un sistema di gioco che funziona può fare molto bene. Ha 21 anni ma fa già intravedere le sue qualità. Cabral? Penso sia un buon giocatore ma credo che non sia propriamente un numero 9: è più un 10 forse, sta bene insieme ad un altra punta. Pensate solo a Gonzalez: quando lo vidi la prima volta giocava punta, ora fa l'esterno. Il mercato dei viola? Ci sarà da fare ma le opportunità non mancano: dico un nome, Bellanova. Bisogna essere bravi e capaci. Per fare bene campionato e Coppa servirà avere una rosa di 20-22 giocatori equivalenti".