Pioli valuta Fortini: sul mercato si cerca comunque un esterno in più

vedi letture

Sono giorni di valutazioni in casa Fiorentina. Stefano Pioli sta cercando di capire quali sono i giocatori su cui puntare e quali quelli sacrificabili sul mercato. Occhi puntati anche su Niccolò Fortini: non tanto perché la società viola non creda nelle qualità del classe 2006 reduce da una stagione da protagonista in Serie B con la Juve Stabia, quanto per alcuni problemi fisici che lo hanno condizionato nella prima settimana di ritiro. Per questo, scrive il Corriere dello Sport, la Viola è attenta anche al mercato degli esterni: c'è un nome, quello di Nadir Zortea del Cagliari, che metterebbe d'accordo tutti. Il classe '99 ha un contratto di altri tre anni, ma la società sarda è la prima a conoscere la sua volontà e quindi il suo desiderio di calcare palcoscenici più prestigiosi. Ecco che l'operazione si potrebbe chiudere attraverso la formula del prestito con obbligo a 8 milioni di euro.

Si è fatto pure un altro nome, scrive il Corriere, quello di Alessandro Zanoli del Napoli. La Fiorentina ha contattato i suoi agenti, conscia della volontà del ragazzo di trovare un'altra sistemazione. Ma rimane una pista complicata. Sia per la resistenza attuale dei partenopei, sia per la folta concorrenza. Il terzino classe 2000, infatti, piace molto al Bologna. Tutti motivi per cui i viola non stanno spingendo sull'acceleratore per portarlo alla corte di Pioli.