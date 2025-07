Faccia a faccia Kean-Fiorentina. Corriere dello Sport: "La base è un ingaggio da 4 milioni"

Anche sul Corriere dello Sport si fa il punto sull'incontro di ieri al Viola Park tra l'agente di Moise Kean e la dirigenza della Fiorentina per parlare del rinnovo del calciatore. La chiacchierata è stata positiva, c’è la buona volontà di arrivare un’intesa che metta d’accordo tutti, anche perché i rapporti tra la società e l’entourage del calciatore sono sempre stati ottimi, e tantomeno si sono incrinati nelle settimane di validità della clausola da 52 milioni. Se non si è arrivati a una fumata bianca istantanea è perché certi negoziati sono meno banali di quanto si pensi. La base di partenza è la stessa: 4 milioni di euro.

Non c’è ancora un accordo totale sulle cifre. Questo non significa che la trattativa sia in salita, ma nemmeno virtualmente chiusa. Saranno giorni di riflessione da entrambe le parti, sempre nella direzione di consolidare il proprio rapporto. Chiaramente servirà un po’ di tempo e almeno qualche altro incontro per raggiungere la piena intesa, dopodiché la chiacchierata di ieri è da considerarsi un elemento favorevole alla buona riuscita dell’operazione. Se si è parlato di cifre, ieri, non si è però entrati nel merito della clausola da 52 milioni. Difficile, quasi impossibile pensare di eliminarla totalmente