Pioli è già on fire: colloqui stretti con Pradè e una telefonata a Kean

Il Corriere Fiorentino rivela qualche dettaglio su come Stefano Pioli, attuale tecnico dell'Al-Nassr ma promesso sposo da tempo della Fiorentina, con cui, salvo sorprese, firmerà un contratto a inizio luglio, sta passando queste giornate di attesa. Pioli conta i giorni che mancano al suo ritorno in città, dispensa cuori viola a tutti gli amici che gli scrivono ed è pronto a «travolgere» il Viola Park con un’ondata di entusiasmo.

Vuole una Fiorentina forte, che possa puntare alla vittoria della Conference, lottare di nuovo per l’Europa League in campionato e che torni a proporre un calcio aggressivo e coraggioso. E così veniamo a quello che sta accadendo nell’attesa che il mister (all’inizio di luglio) possa arrivare a Firenze. Nel frattempo si sta riguardando tutte (o quasi) le partite della stagione appena conclusa. Le studia, le analizza con i suoi collaboratori, e ne parla con Pradè. A proposito. Il confronto (via call) tra i due è praticamente quotidiano, anche se cresce l’impazienza per potersi parlare di persona.

Colloqui descritti come molto costruttivi (al contrario di quanto accadeva con Palladino, con il quale il feeling non è mai scattato, sottolinea il Corriere) e nei quali l’allenatore ha mostrato di avere idee molto chiare. Poca filosofia, molta concretezza, e una decisione già netta: in partenza, si andrà avanti con il 3-5-1-1/3-5-2. Un modo per esaltare Kean (col quale Pioli avrebbe già avuto un contatto telefonico) e per non dover ribaltare per l’ennesima volta la squadra.