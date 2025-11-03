Pioli al capolinea. Gazzetta pesante: "Non è stato in grado di trasmettere nulla"

Se la notte porterà consiglio, oggi Stefano Pioli sarà esonerato e la Fiorentina, dopo aver buttato alcuni mesi, cercherà di voltare pagina e di iniziare finalmente la sua stagione. Inizia così il pesante commento de La Gazzetta dello Sport sul futuro della squadra viola, dopo l'ennesima sconfitta patita ieri per mano del Lecce. Perché l'unica certezza, ad ora - si legge sulla Rosea - è che fare peggio di ieri è impossibile. Contro un ottimo Lecce è stato sbagliato tutto: atteggiamento, scelte, passaggi, tiri, formazione titolare, cambi. Da luglio a oggi Pioli non è stato in grado di trasmettere nulla al gruppo, sopravvalutato da chi l’ha composto. Il ds Pradè si è dimesso sabato, il tecnico non è intenzionato a farlo, ma le sue responsabilità sono chiare - scrive Gazzetta -.

La Fiorentina è penultima, in attesa che giochi il Genoa; ha perso sei delle prime dieci partite segnando appena sette gol; ma soprattutto non si capisce cosa voglia fare. Tutti fermi tipo calcio balilla e un solo schema: il lancio per Kean. Mancano idee, i reparti sono scollegati, si va avanti per iniziative individuali. Infine, la Gazzetta aggiunge: "Noi non pensiamo che la Fiorentina abbia un grande potenziale perché, soprattutto in mezzo, ci sono tanti giocatori teoricamente bravini ma nessuno bravissimo. E quindi Pioli non ha tutte le colpe: le decine di passaggi e di stop sbagliati ieri non dipendono da lui. Ma la rosa non è nemmeno così scarsa e per proporre qualcosa di più convincente e redditizio non serve chissà quale invenzione".