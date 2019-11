PEZZELLA, Sarà operato domani. I tempi presunti...

German Pezzella sarà operato domani, dopo la frattura di ieri dello zigomo destro per una gomitata di Samuel Di Carmine. Per i tempi di recupero bisognerà aspettare l'esito dell'intervento - e il report -ma, considerando che è lo stesso infortunio di maggio con l'Empoli, va ricordato che il capitano viola tornò ad allenarsi con una mascherina protettiva dopo una decina di giorni e che per tornare in campo ci vollero una ventina di giorni e due gare saltate, Milan e Parma (solo panchina). La speranza dunque è di vederlo prima della sosta natalizia, vista la sua volontà di recupero il prima possibile dagli infortuni, già contro l'Inter e la Roma il 15 e 20 dicembre, gare che chiudono l'anno solare, mentre sarà costretto a saltare Lecce sabato, Cittadella il 3 in coppa e presumibilmente Torino l'8 dicembre. Ma il tutto dipenderà dal livello di frattura e dal tipo di intervento. In bocca al lupo da Firenzevioloa, capitano!