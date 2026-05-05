Per la Fiorentina è una questione di testa: ben 13 gol subiti su palle alte

Per la Fiorentina è una questione di testa: ben 13 gol subiti su palle alteFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:40Primo Piano
di Redazione FV

La 35esima giornata va in archivio con un record negativo per la Fiorentina, non solo per il 4-0 ma anche per come sono arrivati i gol. Come appare dalle statistiche della Lega serie A sui viola pesa ancora la fragilità sulle palle alte: sono infatti ben 13 le reti subite di testa, record negativo del torneo.