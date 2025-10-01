Per il Sigma solo 7 mila tifosi, La Nazione: "Con la Roma già 17 mila"

Per il Sigma solo 7 mila tifosi, La Nazione: "Con la Roma già 17 mila"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 11:31Primo Piano
di Redazione FV

Come riporta La Nazione contro il Sigma Olomouc sono attesi appena 7 mila tifosi al Franchi, compresi i 3.400 mini-abbonati del pacchetto che include anche le sfide interne con Aek Atene e Dinamo Kiev. Per Fiorentina-Roma invece sono già stati venduti, oltre ai quasi 13.500 abbonati di base, quasi 4 mila biglietti che hanno portato a uno slancio da 17 mila spettatori. Un dato destinato a salire vista l’importanza del match e il richiamo di una sfida da sempre sentitissima.