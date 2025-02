Per La Gazzetta dello Sport mercato viola da 7: "Fagioli colpo per la Champions"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dà i propri giudizi sul mercato delle varie squadre di Serie A e dà 7 a quello della Fiorentina, mettendoolo al terzo posto assieme al Como, dietro soltanto a Milan e Juventus. Questo il commento della rosea: "Mezzo punto in più per il colpo dell’ultimo giorno: Nicolò Fagioli è l'innesto per sognare la qualificazione in Champions League dopo 15 anni dall'ultima volta. Palleggio e leadership. L’ex Juve si aggiunge a Folorunsho, già decisivo nelle prime uscite, e alla scommessa Zaniolo.

A Palladino il compito di risolvere il cubo di Rubik col volto di Nicolò. Gasp non ci è riuscito. Occhio a Ndour, jolly di mezzo".