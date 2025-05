Per Dodo è corsa contro il tempo. Tuttosport sicuro: "Vuole una maglia da titolare"

L’edizione odierna di Tuttosport scrive che Dodo ha avuto un solo pensiero in testa fin dal giorno in cui è stato operato d’urgenza di appendicite: recuperare il più in fretta possibile per aiutare la Fiorentina in questo mese decisivo. Più che mai domani sera, per il secondo round con il Real Betis in palio l’accesso alla finale di Conference League il 28 maggio a Breslavia in Polonia. Fra l’altro senza il brasiliano, che da alcuni giorni sta lavorando in gruppo voglioso di una maglia da titolare, la Fiorentina (sarà un caso?) ha vinto solo nel recente derby con l’Empoli, perdendo con Udinese e Roma in campionato, con il Betis all’andata e pareggiando con il Celje in Conference.

Insomma, Dodo è pure un amuleto.