PEDULLÀ, Biraghi via? Ha più chances di Milenkovic

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha come di consueto fatto il punto sulle future mosse di mercato della Fiorentina. Queste le sue parole più importanti: "Uscite in difesa? Biraghi ha molte più possibilità di partire rispetto a Milenkovic, mi stupirei se dopo Veretout e il tormentone Chiesa anche Milenkovic fosse messo sul mercato. Su Bennacer c’è la volontà delle due società, servirà aspettare la fine dell’impegno del giocatore in Coppa d’Africa. Veretout? Da domani capiremo sicuramente qualcosa di più".