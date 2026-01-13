Paratici e lo strappo col Tottenham, The Athletic: "Troppo poco potere"

vedi letture

The Athletic presenta anche oggi un focus su Fabio Paratici e le ragioni per cui il dirigente avrebbe deciso di mollare il Tottenham per andare alla Fiorentina. Secondo il portale Paratici avrà molto più potere a Firenze, dove assumerà il controllo totale delle attività sportive. E c'è una teoria secondo cui Paratici, negli ultimi mesi, non sarebbe riuscito a prendere il pieno controllo del volante degli Spurs. Aveva un ampio margine di manovra sotto Levy ma ora il club ha una struttura diversa, con due direttori sportivi e un amministratore delegato.

Se Paratici sperava di avere totale autonomia e controllo al Tottenham, questa possibilità non gli è mai stata concessa.