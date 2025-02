Palladino si affida a Moise Kean: un gol per Bove. E per battere un record

La Fiorentina si aggrappa al suo bomber. Lo scrive Tuttosport, nell'edizione odierna. Il riferimento è a Moise Kean. In una situazione di estrema emergenza, con Palladino che per regolamento non potrà utilizzare i nuovi acquisti, Kean rappresenta la luce. Il centravanti ex viola, come tutti avrà poi una motivazione speciale stasera. Far gol e vincere per l’amico Edoardo Bove innanzitutto che sarà in panchina a tifare e a sostenere lui e il resto dei compagni; ma serve un successo anche per motivi di classifica, perché vincendo la Viola scavalcherebbe la Juventus e raggiungerebbe la Lazio al 4° posto.

E poi ci sono i record: segnando stasera Kean salirebbe a quattordici in Serie A e centrerebbe il record di sempre di marcature in campionato (e siamo solo a febbraio) e sfaterebbe un altro tabù nella sua fin qui entusiasmante stagione: mai ha fatto gol all’Inter né mai è uscito vittorioso nei precedenti 6 confronti (2 pareggi e 4 ko).