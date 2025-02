"Palladino is on fire": come il tecnico ha cambiato la sua Fiorentina

"Palladino is on fire", scherza stamani La Nazione parlando del momento della Fiorentina e richiamando il famoso coro che accompagnò Stefano Pioli nell'anno dello Scudetto al Milan. Spazzata via l'Inter nel recupero della 14esima giornata di Serie A, il tecnico si gode la sua squadra capace di fare quello che gli ha chiesto: soffrire ed essere rapace nel momento di infliggere il colpo del ko.

Da dove nasce la Fiorentina 2.0

Questa nuova Fiorentina è nata dalla "strambata" tattica del suo allenatore, sottolinea il quotidiano. Perché Palladino, dopo aver passato l’estate a lavorare sulla difesa a tre, ha prima varato il 4-2-3-1 che ha portato in dote dieci risultati utili di fila (tra cui otto vittorie di seguito) e poi, all’apice del primo momento di crisi della stagione, ha scelto di mischiare le carte dando vita a un 4-4-1-1 che ha fruttato nove punti in tre partite.

Non c'è solo il cambio tattico

Non solo però il cambio di modulo: quello che secondo La Nazione nelle ultime uscite della Fiorentina ha rubato l’occhio è stata anche la seconda vita calcistica che Palladino ha donato a tanti dei suoi giocatori, passati dal saper ricoprire un solo ruolo a diventare autentici jolly. Come per esempio Comuzzo terzino, oppure Folorunsho ala. Oggi fa specie ripensare ai rumors che volevano il tecnico vicino all’esonero a gennaio: padre tempo, ancora una volta, ha operato in silenzio.