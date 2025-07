Ore calde per il futuro di Kean. Tuttosport: "L'Al-Hilal offre un quadriennale a 20 mln l'anno"

Ore calde per il futuro di Moise Kean, scrive Tuttosport tra le sue pagine. Da un lato la Fiorentina che ha proposto all’attaccante il rinnovo fino al 2030 con aumento di stipendio a 4,2 milioni a stagione. Dall’altro il corteggiamento di Simone Inzaghi, sceso in campo nelle ultime per convincere il centravanti della nazionale a volare in Arabia all'Al-Hilal. Sul piatto un quadriennale da 20 milioni all’anno. Il pericolo per la Viola rimane la clausola rescissoria da 52 milioni (valida fino al 15 luglio), che i sauditi potrebbero pagare senza problemi. Riflessioni in corso per Kean, che prenderà una decisione nelle prossime ore.